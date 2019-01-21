Авиаудар Израиля по Сирии: 30 ракет сбито, 4 сирийских солдата погибли

В Сирии подвели итог израильских авиаударов, которые были нанесены в ночь на 21 января: есть погибшие и раненые. В Израиле заявили, что намерены и дальше атаковать якобы имеющиеся в арабской республике иранские объекты.

«Израиль предпринял «интенсивную атаку последовательными волнами управляемых ракет», но противовоздушная оборона Сирии уничтожила большинство «враждебных целей», – об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Сирийской ПВО удалось сбить 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб. Четверо военнослужащих арабской республики погибли, еще шесть получили ранения. Кроме того, в результате атаки был поврежден аэропорт Дамаска.

Такую статистику приводит Национальный центр управления обороной РФ.

Видео авиаудара оказалось в Сети, и сейчас активно распространяется в израильском сегменте Twitter.

תיעוד תקיפת סוללות נ.מ סוריות pic.twitter.com/vAImgGvGeI — יוסי יהושוע (@YehoshuaYosi) January 21, 2019

В Израиле настаивают, что целью их атаки были иранские объекты в Сирии. «Это наша политика: наносить удары по иранским позициям в Сирии и причинять боль тем, кто пытается нас обидеть», – заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Напомним, что аэропорт Дювали в юго-восточной части Дамаска атаковали со стороны Израиля и вчера, но тогда обошлось без жертв и разрушений.