Происшествия
Жителям Магнитогорска разослали «анонимки» с угрозами взрывов. ФСБ ведет проверку, как минимум одна школа эвакуирована
Жители Магнитогорска в ночь на 21 января получили письма с угрозами взрывов. Скриншоты сообщений публикуют в соцсетях. Как пишет Znak.com, в анонимных посланиях упоминаются трагедия 31 декабря со взрывом в жилом доме и взрыв маршрутки в центре города.
Администрация Магнитогорска уже официально подтвердила эту информацию.
«В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей. Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение. Просим горожан не поддаваться на провокации и не паниковать», — говорится в официальном заявлении властей.
Школа №62 была эвакуирована, горбольницу №1 проверяли с кинологами. В некоторых других медицинских учреждениях введен карантин и проверяют все помещения.
В пресс-службе Управления ФСБ по Челябинской области подтвердили, что проводят проверку по факту рассылки «анонимок».
Справка:
Десятиэтажный дом в Магнитогорске частично рухнул 31 декабря. Под завалами погибли 39 человек, 24 были спасены, шестерых достали из-под груды бетона. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня. Основная версия трагедии – взрыв бытового газа. 18 января ответственность за произошедшее взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство». Следственный комитет призвал террористам не верить.