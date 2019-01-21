Жителям Магнитогорска разослали «анонимки» с угрозами взрывов. ФСБ ведет проверку, как минимум одна школа эвакуирована

Жители Магнитогорска в ночь на 21 января получили письма с угрозами взрывов. Скриншоты сообщений публикуют в соцсетях. Как пишет Znak.com, в анонимных посланиях упоминаются трагедия 31 декабря со взрывом в жилом доме и взрыв маршрутки в центре города.

Администрация Магнитогорска уже официально подтвердила эту информацию.

«В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей. Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение. Просим горожан не поддаваться на провокации и не паниковать», — говорится в официальном заявлении властей.

Школа №62 была эвакуирована, горбольницу №1 проверяли с кинологами. В некоторых других медицинских учреждениях введен карантин и проверяют все помещения.

В пресс-службе Управления ФСБ по Челябинской области подтвердили, что проводят проверку по факту рассылки «анонимок».