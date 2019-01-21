Грузчики с чуткими пальцами почти год потрошили бандероли в Пулково. До адресатов не дошли мобильники, селфи-палки и электронные книги

Грузчики петербургского аэропорта вели ревизию прибывающих посылок. Бандероли прощупывали и потрошили. Так работники обеспечили себя гаджетами, затем проявили коммерческую жилку и взялись обеспечивать всех желающих.

Как рассказали «Фонтанке» 21 января в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западу, по подозрению в кражах задержаны трое грузчиков аэропорта Пулково в возрасте 27, 33 и 48 лет. Все проживают в Ленинградской области.

По версии следствия, работники с апреля прошлого года пристально инспектировали груз, прибывающий бортами крупной мировой авиакомпании. Ценность содержимого посылок они определяли вслепую, прощупывая упаковку.

«Используя моторику пальцев рук, они контактно могли определить ценность содержимого посылки», – отметили в ведомстве.

Если внутри оказывался гаджет, то его извлекали и забирали.

Лишись внутренностей 58 посылок. До адресатов не добрались видеокамеры, мобильные телефоны брендовых марок, плееры, наушники, электронные курительные трубки и наборы к ним, селфи-палки, смарт-часы, мини-клавиатуры и электронные книги. Часть из похищенного грузчики оставляли у себя, остальное продавали.

«В период проведения обыска по месту жительства одного из грузчиков при помощи служебно-разыскной собаки была обнаружена и изъята курительная трубка с растительным наркотиком. Злоумышленник спрятал похищенное имущество в тайнике под потолком», — добавили в транспортной полиции.

Возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ («Кража») и 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).