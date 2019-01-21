В России создадут женский отряд космонавтов

Отряд женщин-космонавтов хочет создать в РФ Роскосмос. Пока среди покорителей Вселенной есть одна россиянка.

О планах госкорпорации 21 января сообщает «Медуза» со ссылкой на ТАСС. По словам источника в ракетно-космической отрасли, отряд составят из молодых женщин, искать которых будут среди специалистов ракетно-космической отрасли. При этом в Роскосмосе рассчитывают на инициативу кандидаток.

Готовить женщин будут к полетам на земную орбиту и к командировкам на Луну. При этом для космонавтов прекрасного пола хотят модифицировать скафандр «Орлан-МКС».

Возможно, что официально о планах госкорпорации объявят уже сегодня в Центре подготовки космонавтов.

Пока в РФ есть только одна женщина космонавт-испытатель – Анна Кикина. На ее счету нет ни одного полета в космос.