«Не будут иметь права юридического лица — лишатся многого». Филарет нашёл способ забрать Киево-Печерскую лавру

Патриарх Киевский Филарет (Михаил Денисенко) Православной церкви Украины (ПЦУ) нашел способ, как украинские власти могут забрать Киево-Печерскую и ​Почаевскую лавры из-под юрисдикции ​Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом он рассказал в интервью ТСН 21 января.

По мнению Филарета, это можно сделать посредством юридического механизма, который был недавно принят Верховной радой. Он уточнил, что с помощью этого механизма общество может перейти в «новую церковь». Филарет считает, что «они должны, пользуясь этим законом, собрать братию». «Они должны перерегистрироваться в Русскую православную церковь (РПЦ), а они не захотят, и тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица — лишатся многого, в частности и лавры», — пояснил Филарет и добавил, что решать этот вопрос насильственным путем никто не собирается.

Также он заявил, что Киево-Печерская лавра — украинская святыня, которая должна принадлежать исключительно местной церкви, а не российской.

Отношения РПЦ и ПЦУ разорваны, православная Украина получила независимость в октябре 2018 года, в январе 2019-го принят томос о предоставлении автокефалии. Вселенский патриархат отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и снял анафему с Филарета. РПЦ также объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем, а в раскольники записан и Вселенский патриарх Варфоломей, давший ПЦУ автокефалию.

Филарет, в миру Михаил Денисенко, — Герой Украины, почетный патриарх Православной церкви Украины. Давний сторонник независимости от Москвы.