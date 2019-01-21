Трудовые будни россиян начались с кровавой луны

Полное лунное затмение наблюдали жители Северной столицы рано утром 21 января. Серьезные минусовые температуры не помешали горожанам ради небесного зрелища покинуть тёплые квартиры.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, затмение в Петербурге можно было увидеть с 6:00 до 7:40. Мешали созерцанию сильная дымка и морозная температура.

Кровавую луну сегодня было видно в европейской части России, на севере Урала и Сибири, а также на Дальнем Востоке. Затмение продлилось 3 часа 17 минут, а его полная фаза составила 1 час 3 минуты. «Фонтанка» собрала снимки, сделанные в разных регионах страны: