При квартирном пожаре на Васильевском острове есть погибшая и пострадавший

Пожилая женщина погибла при пожаре в историческом доме на Большом проспекте Васильевского острова 21 января. Ещё один человек госпитализирован. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.

По данным нашего издания, погибшая жила в коммунальной квартире, где случилось возгорание.

Также, по информации «Фонтанки», пять человек переселят в маневренный фонд. Там они будут пребывать, пока не закончатся ремонтные работы.

Ранее в МЧС заявили, что пострадавших в огне на Большом проспекте, 56, нет. Во время тушения пожара из здания эвакуировали 25 человек.

Пламя разгорелось в трёхкомнатной квартире около пяти утра. Через час огонь локализовали.