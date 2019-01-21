Происшествия
При квартирном пожаре на Васильевском острове есть погибшая и пострадавший
Пожилая женщина погибла при пожаре в историческом доме на Большом проспекте Васильевского острова 21 января. Ещё один человек госпитализирован. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.
По данным нашего издания, погибшая жила в коммунальной квартире, где случилось возгорание.
Также, по информации «Фонтанки», пять человек переселят в маневренный фонд. Там они будут пребывать, пока не закончатся ремонтные работы.
Ранее в МЧС заявили, что пострадавших в огне на Большом проспекте, 56, нет. Во время тушения пожара из здания эвакуировали 25 человек.
Пламя разгорелось в трёхкомнатной квартире около пяти утра. Через час огонь локализовали.