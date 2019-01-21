В ЗакС внесены кандидатуры шести вице-губернаторов: Совершаева, Елин, Княгинин, Шаскольский, Батанов и Линченко

Документы на шестерых вице-губернаторов поступили в Законодательное собрание Петербурга 21 января. Их кандидатуры утвердят на заседании парламента 23 января.

Как сообщает пресс-служба Смольного, Любовь Совершаева – кандидат на пост вице-губернатора Петербурга – руководителя администрации губернатора Петербурга.

Евгению Елину хотят поручить курировать вопросы экономического развития и стратегического планирования, учета, управления и распоряжения государственным имуществом Петербурга, мониторинга земель и землеустройства, государственного управления в сфере имущественных отношений, финансовой политики и бюджета, промышленной и научно-технической политики, развития предпринимательства и потребительского рынка, осуществления государственных закупок для городских нужд.

Николай Линченко будет отвечать за решение вопросов капитального строительства и реконструкции, архитектуры и градостроительства (за исключением вопросов формирования архитектурного облика Петербурга), выявления, учета, сохранения популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в городе.

Эдуард Батанов – за решение вопросов инвестиционной политики и транспорта, а также за развитие Арктики.

Владимиру Княгинину хотят поручить блок профессионального образования и научной политики, а также взаимодействия городских исполнительных органов государственной власти с федеральными.

Максим Шаскольский будет курировать решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.

Подробные биографии кандидатов ранее описывала «Фонтанка».