В центре Петербурга задержали противника передачи Курильских островов Японии

Мужчину задержали в центре Петербурга 20 января: активист присоединился к протестующим из Москвы и Хабаровска, которые устроили митинги против передачи Японии Курильских островов.

Как стало известно «Фонтанке» 21 января, накануне у здания Генерального консульства Японии на набережной реки Мойки пятеро раздавали прохожим листовки. Полиция задержала 23-летнего активиста. У него изъяли бумагу с заголовком «Ни пяди русской земли» и информацией о Курильских островах.

фото: пресс-служба петербургского отделения партии "Другая Россия"

В отношении горожанина составили административный протокол по ст.20.2 ч.5 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга). Активист отпущен под обязательство о явке.

Накануне в Москве прошёл согласованный митинг против передачи Курильских островов Японии. Как отметил в «Твиттере» лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, к протесту присоединились около двух тысяч человек. Акция против передачи Курил прошла также в Хабаровске, пишет «Новая газета». Ее организовали представители КПРФ, она собрала около 100 человек.