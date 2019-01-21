В центре Петербурга задержали противника передачи Курильских островов Японии
Мужчину задержали в центре Петербурга 20 января: активист присоединился к протестующим из Москвы и Хабаровска, которые устроили митинги против передачи Японии Курильских островов.
Как стало известно «Фонтанке» 21 января, накануне у здания Генерального консульства Японии на набережной реки Мойки пятеро раздавали прохожим листовки. Полиция задержала 23-летнего активиста. У него изъяли бумагу с заголовком «Ни пяди русской земли» и информацией о Курильских островах.
В отношении горожанина составили административный протокол по ст.20.2 ч.5 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга). Активист отпущен под обязательство о явке.
Накануне в Москве прошёл согласованный митинг против передачи Курильских островов Японии. Как отметил в «Твиттере» лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, к протесту присоединились около двух тысяч человек. Акция против передачи Курил прошла также в Хабаровске, пишет «Новая газета». Ее организовали представители КПРФ, она собрала около 100 человек.
Справка:
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. По советско-японской декларации 1956 года СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора между двумя странами.
В ноябре президент России Владимир Путин после встречи с премьером Японии Синдзо Абэ в Сингапуре сообщал, что Токио готов был бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 года, но также напомнил, что в самой декларации далеко не все ясно. «Тем более что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась», – говорил Путин в конце 2018 года.
После этого Япония пообещала не размещать на островах американские военные базы, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уточнял, что никакой «автоматической передачи» островов не будет.
10 января в Государственную думу был внесён законопроект, где в частности сказано, что «правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению».