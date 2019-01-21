В Совфеде допустили возможность пересмотра длительности новогодних каникул

Работодателям в России могут дать возможность самим определять продолжительность новогодних праздников с помощью договоров с коллективом. Об этом рассказал глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский, пишет 21 января «Российская газета».

По его словам, утверждение государственных праздников должно происходить в рамках государственной политики, но гражданам можно позволить самостоятельно выбирать, как долго они хотят отдыхать.

«Но я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства», — отметил Рязанский.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что длинные новогодние праздники в стране негативно влияют на экономику. По его словам, Россия в течение почти 14 дней «мало чего создает, но очень хорошо отмечает».