В мире за 10 лет вдвое выросло число миллиардеров. Мужчины контролируют 86 процентов корпораций

Число миллиардеров в мире за последние 10 лет выросло вдвое, а состояние 26 самых богатых людей на планете сравнялось с доходами 3,8 миллиарда беднейших людей. Об этом говорится в исследовании благотворительного фонда Oxfam International, которое опубликовано на сайте 21 января.

Сейчас в мире насчитывается 2208 миллиардеров. Их состояние ежегодно увеличивается на 900 млрд долларов, или почти на 2,5 млрд долларов в день. При этом доходы беднейшей части населения сократились на 11%. Ежедневно они тратят менее 5,5 доллара.

Налоговые ставки для богатых людей и корпораций за последние годы резко упали, указывают авторы доклада. Например, максимальная ставка налога на доходы физических лиц в богатых странах упала с 62% в 1970 году до 38% в 2013 году. Среднее значение этой ставки в бедных странах составляет всего 28%.

Oxfam International добавляет, что снижение налогов на богатство в основном идет на пользу мужчинам, которые владеют на 50% большим богатством, чем женщины во всем мире, и контролируют 86% корпораций.

«Люди по всему миру злы и разочарованы. Теперь правительства должны добиться реальных изменений, обеспечив, чтобы корпорации и богатые люди платили свою справедливую долю налогов и инвестировали эти деньги в бесплатное здравоохранение и образование, которое удовлетворяет потребности всех, включая женщин и девочек, чьи потребности так часто игнорируются», – прокомментировала исполнительный директор фонда Винни Бьянийма.