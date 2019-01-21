Из горевшего исторического дома на Васильевском острове эвакуировали 25 человек. МЧС: Пострадавших при пожаре нет

Двадцать пять жителей Васильевского острова начали рабочую неделю с раннего подъёма. Покинуть кровати и отправиться на мороз их заставил пожар в соседней квартире на Большом проспекте, 56.

Как уточнили в пресс-службе городского МЧС 21 января, пострадавших при пожаре нет. 25 эвакуированных человек разместили в предоставленном «Пассажиравтотрансом» автобусе. На данный момент огонь ликвидировали.

Сообщение о возгорании в 56 доме на Большом проспекте Васильевского острова поступило в МЧС около пяти утра. Огонь полыхал в трёхкомнатной квартире.