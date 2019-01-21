Россиян лишат возможности оставить прежний номер при покупке машины. ГИБДД возвращает прежнее правило

Автомобильные номера в России вновь будут выдавать только с кодом того региона, где зарегистрирован собственник машины. Госавтоинспекция возвращает прежнюю практику.

Постановление вступит в силу 4 августа 2019 года вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств», пишет 21 января «Коммерсантъ». Ограничение необходимо МВД для «прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины».

Возможность оставить прежний номер при покупке машины появилась в 2013 году, что позволяло владельцам недорогих автомобилей сэкономить на госпошлине за новый госномер. Также это помогло устранить проблему «свой-чужой» в некоторых регионах, где инспекторы придирчиво относились к приезжим автомобилистам.

Нововведение исключит право оставить прежний госномер.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что для автовладельцев ничего не изменится, так как транспортный налог они платят по месту регистрации машины. Он также отметил, что эта мера позволит отслеживать рост регионального автопарка.

Также закон «О государственной регистрации транспортных средств» вводит номера нового стандарта. ГИБДД освободят от выдачи самой пластины с номером, подразделения будут назначать только сочетание букв и цифр.