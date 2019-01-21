Китай показал худший экономический рост за 28 лет. «Помогла» торговая война с США

По итогам 2018 года темпы экономического роста Китая составили 6,6%, что является самым низким показателем за последние 28 лет. Об этом сообщается на сайте государственного статистического управления КНР, пишет 21 января РБК.

Согласно расчетам, в 2018 году ВВП Китая составил 90,03 трлн юаней. В первом квартале 2018 года ВВП вырос на 6,8%, во втором — на 6,7%, в третьем — на 6,5%, в четвертом — на 6,4%.

Ранее опрошенные Reuters эксперты также отмечали, что по итогам 2018 года Китай достигнет рекордно низких показателей роста ВВП в 6,6%. «Падение темпов роста продолжится, прежде чем начнется улучшение. В этом году ожидается дальнейшее замедление до 6,3%», — сообщали аналитики.

В числе причин, связанных со снижением темпов роста, специалисты называли торговую войну с США, а также слабый внутренний спрос и инвестиционную активность. В 2017 году темпы роста китайской экономики достигали 6,8%.

США и Китай в последние месяцы находятся в состоянии торговой войны. Еще летом 2018 года Дональд Трамп подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров на 250 миллиардов долларов. Китай в ответ ввел пошлины на товары на 110 миллиардов долларов.