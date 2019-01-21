Утро на Васильевском началось с пожара в историческом доме. Жильцов эвакуировали в автобус

Пожар разбудил жителей Васильевского острова ранним утром 21 января. Пламя полыхало в трёхкомнатной квартире.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сообщение о возгорании в 56 доме на Большом проспекте поступило в 4.39. Огонь охватил помещение в трёхкомнатной квартире. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

«В связи с пожаром оперативно направлен автобус для временного размещения жильцов дома», — добавили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Сколько человек эвакуировали, в МЧС не уточнили. К 5.55 пожар локализовали. С огнём боролись 8 расчётов и 32 специалиста.

Доходный 6-этажный дом Х. Г. Борхоса на Большом проспекте Васильевского острова построен в 1911-1912 годах. Здание включено в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую и культурную ценность.