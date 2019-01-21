В России хотят ввести автоматическую регистрацию рождения и смерти. Эксперимент проведут в ближайшее время

Автоматизировать регистрацию рождения и смерти планируют в России, чтобы освободить население от необходимости подавать заявления и собирать документы. Об этом пишет 21 января РБК со ссылкой на «Известия».

Подготовительную работу начали Минкомсвязи совместно с Минэкномразвития. Систему хотят протестировать в ближайшее время, но не утчоняется, в каких именно регионах. Регистрацию рождения и смерти выбрали как самые востребованные и социально значимые услуги. Если эксперимент окажется удачным, то перечень подобных услуг расширят.

Сейчас документально оформить появление нового человека или же смерть можно в МФЦ (с декабря 2018 года) или же традиционно в отделах ЗАГСов, россиянам необходимо подать заявление и приложить к нему документы.