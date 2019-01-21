Kyodo: Япония подпишет мирный договор с Россией в обмен на два острова. Токио хочет вернуть Шикотан и Хабомаи

Япония признает маловероятным сценарием получение большей части островов Южных Курил. Мирный договор с Россией можно заключить в обмен на Шикотан и Хабомаи, сообщило накануне агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

Материал вышел накануне переговоров японского премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся в Москве 22 января.Источники агентства заметили, что передача островов Итуруп и Кунашир на данный момент выглядит нереалистично. По плану Абэ, Шикотан и Хабомаи должны быть переданы Японии де-факто.

Kyodo указывает, что глава кабмина Японии полагает, что требование передать еще и Итуруп с Кунаширом заведет в тупик не только сами переговоры, но и возможность получить хотя бы два острова.

Токио считает Курильские острова своими северными территориями, Москва настаивает, что они перешли под контроль Советского Союза по итогам Второй мировой войны. В 2018 году Россия и Япония договорились решать проблему островов на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно этому документу, СССР соглашался передать Японии острова Малой Курильской гряды при условии, что это произойдет только после подписания мирного договора. Вместе с тем, японцы не уверены в том, что с передачей этих двух островов они получат над ними суверенитет, поскольку в Совместной декларации 1956 года это не уточняется.

О том, что произойдет с россиянами, живущими на островах, в случае решения спорного территориального вопроса в пользу Японии, в интервью «Фонтанке» рассказал автор законопроекта о запрете их отчуждения от России, депутат Госдумы ФС РФ Сергей Иванов.