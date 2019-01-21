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Власть
21.01.2019 02:26
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Выходцы из бизнеса и старожилы Смольного. Беглов подобрал новых вице-губернаторов

В городской парламент 21 января внесут кандидатуры шестерых вице-губернаторов. Поведет за собой будущих замов нынешняя глава аппарата Смольного Любовь Совершаева.

Выходцы из бизнеса и старожилы Смольного. Беглов подобрал новых вице-губернаторов

«Я не собираюсь делать никаких резких движений, никого из Москвы не привезу», -заявил в начале октября Александр Беглов, принимая на работу членов правительства Георгия Полтавченко. Спустя четыре месяца врио губернатора уже уволил шестерых замов. А теперь возвращает в Смольный как уже матерых чиновников, переехавших в столицу и другие города, так и призвав десант из бизнеса. Вице-губернаторами Санкт-Петербурга должны стать Любовь Совершаева, Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Максим Шаскольский, Владимир Княгинин. "Фонтанка" рассказывает, кто эти люди. 

Как и писала «Фонтанка», «политическим» вице-губернатором и главой администрации Смольного станет Любовь Совершаева. Сейчас она руководит аппаратом Александра Беглова, но мало кто сомневался – это временно, Совершаева слишком серьезная политическая фигура.

До того, как врио губернатора перебрался в Смольный, Совершаева была его заместителем в полпредстве. Там она тоже отвечала за политику и зарекомендовала себя опытным и искусным политиком, предпочитающим оставаться в тени. В ее карьере работа вице-губернатором Ленобласти, в полпредстве (дважды – в начале 2000-х и снова с 2013-го). Между чиновничьими постами она успела побывать председателем совета директоров ООО «Инвестиционная Компания Аброс», дочерней структуры банка «Россия», одним из главных акционеров которого является Юрий Ковальчук. А также – председателями советов директоров РЕН ТВ (2006 год) и 5 канала (2007 год). Позже она возглавила и совет директоров Национальной медиагруппы, после того как банк «Россия» консолидировал в ней свои медиаактивы. Фактически Совершаева представляла интересы банка «Россия», как минимум, в медиабизнесе.

По информации «Фонтанки», именно под руководством Любови Совершаевой будет проходить избирательная кампания Александра Беглова. Неофициальная ее часть уже началась: соцсети с каждым днем плодят аккаунты в поддержку врио, которые безустанно повествуют что-то в духе собянинского «как похорошел Петербург при Беглове».

Любовь Совершаева
Любовь Совершаева
Фото: Михаил Огнев

Еще один будущий назначенец, Евгений Елин, будет курировать экономический блок. Ранее он был заместителем министра экономического развития Алексея Улюкаева, а до этого занимал посты в правительствах Петербурга и Ленобласти.

С 2007 года руководил строительством технопарка «Ингрия». Для начала, как директор принадлежащей городу компании, затем, как председатель комитета. В 2012 году «Деловой Петербург» писал о конфликте владельцев гаражей, расположенных на месте будущей кузницы инноваций, и строителей технопарка, решить его удалось уже после ухода Елина из Смольного с помощью перепроектирования объекта. В период строительства правительственная компания «Технопарк» несколько лет имела офис на набережной Обуховской обороны, 70, в бизнес-центре на земельном участке, принадлежащем компании связанной с Елиным и его супругой Жанной Смирновой.

Имя Елина фигурирует в так называемом «мясном деле», возбужденном после того, как из бюджета пропали 250 млн рублей, которые ГУП «Продовольственный фонд», подведомственное тогда Елину, тратило на закупки стратегических запасов мяса.

Евгений Елин
Евгений Елин
Фото: Михаил Огнев

В числе будущих вице-губернаторов – 41-летний Николай Линченко. Ему поручат строительный блок. Его биография еще более красочна, а быть умелым и хватким чиновником у него в крови. В 1991 году депутат Петросовета Виктор Линченко (отец будущего вице-губернатора) стал по совместительству начальником управления петербургского КУГИ. В то время под его патронажем вовсю шел процесс приватизации, новыми владельцами предприятий становились лица с характерной для 90-х профессией. После ухода с госслужбы (а по некоторым данным, одновременно) Линченко-старший занялся бизнесом, в начале 2000-х учредил  ООО «Авиакомпания при Правительстве Ленинградской области», однако дела не пошли, и экс-депутат и чиновник сменил профиль. Почти одновременно карьерный путь начал Линченко-младший. Сначала (2000-2009 годы) – в аппарате строительного вице-губернатора Александра Вахмистрова. По рассказам, он, якобы, помогал бизнесменам найти путь к решению их сложностей. Затем стал заместителем главы Приморского района. К тому времени Линченко-старший уже занимался коммунальным бизнесом в этом же районе, беспрепятственно набирая новые дома под управление. Как писали СМИ, у Виктора Линченко было несколько организаций с идентичными названиями, с помощью споров между собой они умудрялись не платить за услуги ресурсоснабжающих организаций. В 2011 году Николай Линченко пошел на повышение – в Адмиралтейский район, но продержался там недолго, попав в котел партийного конфликта между спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым и депутатом Константином Серовым, делившим между собой пост секретаря городской «Единой России». Линченко-младший, проведя на территории администрации района партийную конференцию, помог ставленникам Вячеслава Макарова. Губернатору Георгию Полтавченко это не понравилось, и главе района рекомендовали уволиться за использование административного ресурса. С 2012 года он работал заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ.

Николай Линченко
Николай Линченко
Фото: Фото Дениса Панова, kanoner.com

Часть экономического блока достанется еще одному бывшему чиновнику Смольного Эдуарду Батанову. Он начинал работу в городском правительстве одновременно с Бегловым, в 1999 году, в 2004 году стал зампредом комитета финансов, затем возглавлял его с 2008 по 2015 год. В Калининградской области, куда он уехал после, уже успели проводить его с должности заместителя председателя правительства. Ему вручили медаль за заслуги перед регионом, а местные СМИ с горестью сообщили, что уходит «единственный взрослый в комнате» (такую характеристику Батанову дали собеседники портала «Новый Калининград»). Как говорят собеседники «Фонтанки», связи с Петербургом Батанов не терял – чуть ли не каждые выходные его можно было видеть в «Сапсане» до Северной столицы.

Эдуард Батанов
Эдуард Батанов
Фото: Михаил Огнев

За энергетику в статусе вице-губернатора будет отвечать Максим Шаскольский, возглавлявший  АО «Петербургская сбытовая компания» с 2013 года. Интересно, что единственным акционером АО «Петербургская сбытовая» компания является ПАО «Интер РАО». Председателем правления «Интер РАО» является Борис Ковальчук — сын Юрия Ковальчука, являющегося основным акционером банка «Россия».

Максим Шаскольский
Максим Шаскольский
kommersant.com

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Наконец, в числе будущих назначенцев – Владимир Княгинин. Он – юрист, выпускник ЛГУ 1983 года. Карьеру построил в Центре стратегических разработок. С 2016 года – вице-президент московского Фонда "Центр стратегических разработок". Кроме того, – председатель Общественного совета при Федеральной службе по тарифам России, член Экспертного совета при Правительстве РФ, член правления Вольного экономического общества. Какую именно сферу ответственности определили ему, пока доподлинно неизвестно.

Владимир Княгинин
Владимир Княгинин
Фото: fedpress.com

Напомним, что ранее петербургское правительство покинули шесть вице-губернаторов Игорь Албин, Михаил Мокрецов, Александр Говорунов, Константин Серов, Михаил Кучерявый и Сергей Мовчан. Новая шестерка чиновников должна заменить их в городском правительстве.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

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