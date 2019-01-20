«Неправильный мальчик для битья». Министр экономики ФРГ призвал не мешать проекту «Северный поток - 2»

Правительство Германии не намерено вмешиваться строительство трубопровода «Северный поток 2», несмотря на давление извне. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью газете Handelsblatt, выдержки из которого 20 января приводит РБК.

Альтмайер сказал, что у правительства Германии нет никаких юридических оснований мешать осуществлению проекта «Северный поток 2». По его словам, он не видит особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море.

«"Северный поток 2" – неправильный мальчик для битья», – заявил немецкий министр.

Позицию Альтмайера, как пишет издание, разделяет и глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас. Последний на этой неделе заявил, что угроза американских санкций в отношении немецких компаний, участвующих в проекте, не остановит строительство. По его словам, Россия сможет самостоятельно завершить сооружение трубопровода.

В середине января МИД Германии подверг резкой критике посла США в Берлине Ричарда Гренелла, который в письме руководителям ряда немецких компаний предостерег их от участия в проекте.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость оценивается в € 9,5 млрд. Как ожидается, газопровод будет запущен до конца 2019 года. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран, через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

США выступают против строительства «Северного потока – 2». Президент Дональд Трамп называл Германию заложницей Кремля из-за того, что немецкие власти поддерживают этот проект. Ангела Меркель заявляла американскому лидеру о независимости германских политиков, которые самостоятельно принимают решения по всем вопросам. Экс-канцлер Герхард Шрёдер предположил, что Вашингтон давит на проект трубопровода «не из-за своей любви к Украине», а из-за желания поставлять в ФРГ сжиженный природный газ.