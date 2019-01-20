СМИ узнали, что в Таганроге малоимущей многодетной семье выделили пособие 47,5 рубля. И только на месяц

Многодетная неполная малоимущая семья в Таганроге получила социальное пособие в размере 45,7 рубля. На это 20 января обратил внимание ростовский портал «Панорама».

По информации издания, многодетная семья обратилась за помощью в администрацию. Заявку рассмотрели и выделили материальную помощь в размере тысячи рублей, а также назначить социальное пособие сроком на месяц в размере 45,7 рубля.

«В соответствии с областным законом (...) назначено социальное пособие в размере 47,5 рубля сроком на один месяц», — говорится в их ответе, который опубликовал в своем Instagram таганрогский юрист Юрий Заблоцкий.

Размер помощи вызвал возмущение у пользователей социальных сетей. Сам юрист в подписи к фотографии назвал это «федеральной программой по профилактике ожирения».