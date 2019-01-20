Украинский «Шахтер» решил, что 10 млн евро за переход Ракицкого в «Зенит» это слишком мало, и повысил цену

Украинский футбольный клуб «Шахтер» решил подзаработать на продаже своего защитника Ярослава Ракицкого в петербургский «Зенит» еще немного денег. Как сообщает Dynamomania.com, украинцы увеличили ценник за 29-летнего футболиста до 12 миллионов евро.

Еще дополнительных три миллиона хотят прописать в виде бонусов за различные достижения игрока в составе сине-бело-голубых. Отмечается, что скорее всего переговоры закончатся положительно, ведь ведет агент Ракицкого – Шандор Варга, состоящий в хороших отношениях с руководство петербургской команды.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» просил за Ракицкого 10 млн евро.

Ракицкий всю свою профессиональную карьеру, которая началась в 2009 году, провел в «Шахтере». На его счету 209 матчей за команду и 9 голов. В составе «Шахтера» Ярослав шесть раз выигрывал чемпионат Украины (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17). За сборную Украины Ракицкий провел 54 матча, в которых забил пять мячей.