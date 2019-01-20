«Мы не позволили отдать город стихии». На совещании в Смольном Беглов велел сосредоточиться на уборке дворов

Очередное совещание по уборке города от снега провёл в Смольном врио губернатора Петербурга Александр Беглов 20 января. В воскресенье пригласили представителей управляющих компаний и подрядных организаций.

По словам Беглова, которые приводит пресс-служба Смольного, основные магистрали убираются от снега, но проблемы остались во дворах.

«Мы не позволили отдать город стихии. Основные городские магистрали убираются от снега. Но с уборкой дворовых территорий еще есть проблемы», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора. Он отметил, что сложные погодные условия не снимают ответственности за качественную уборку с руководителей управляющих компаний, районных жилищных агентств, глав районных администраций. «Все дворы должны быть убраны. Жители надеются на нас. Они не должны страдать от того, что мы не умеем, или не хотим, или средств не хватает», – подчеркнул Александр Беглов.

Он также велел особое внимание уделять подходам к парадным, поликлиникам и детским садам и обеспечить уборку детских площадок, тротуаров и внутридворовых проездов.

Городским службам, кроме прочего, указано на необходимость наладить взаимодействие с Министерством обороны, так как на их объектах «немало проблем с зимней уборкой».

Некоторые управляющие компании уже старательно чистят дворы. Так, на Шпалерной улице дворник элитного жилого комплекса очистил свой двор, но добавил снега соседям.

По данным Смольного, за последние три дня в Петербурге вывезено свыше 180 тысяч кубометров снега. В ночь на 20 января работало более 1000 единиц спецтехники. За сутки с улиц вывезли 63 тысячи кубов снега.