Бывший тюремный надзиратель привел БК «Зенит» к победе над ЦСКА. Это всего лишь третий случай в истории клуба

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» под руководством нового главного тренера Джоана Плаза нанес первое в сезоне поражение ЦСКА в Единой лиге ВТБ 20 января. До этого победная серия армейцев в турнире составляла 13 матчей.

«Зенит» победил ЦСКА со счетом 93:86 (34:24, 18:20, 20:24, 21:18). Самыми результативными игроками петербургского клуба стали Джален Рейнольдс (21 + 8 подборов + 4 передачи + 1 перехват), Филип Скрабб (17 + 4 подбора + 5 передач + 3 перехвата) и Марко Симонович (15 + 4 подбора + 1 передача + 1 перехват).

Это всего третья в истории победа «Зенита» на ЦСКА.

Напомним, в декабре у «Зенита» сменился главный тренер. Вместо уволенного Василия Карасева этот пост занял испанский специалист Джоан Плаза. Как он сам признался «Фонтанке», он 13 лет работал надзирателем в одной из тюрем Барселоны.