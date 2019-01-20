«Почему мы должны извиняться?». Биатлонистка Евгения Павлова высказалась про допинговый скандал

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свой скандальный пост в инстаграме, в котором она обратилась к болельщикам: «Вы поймите – мы не железные, мы – не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения. В интервью «Матч ТВ» 25-летняя спортсменка заявила, она не ожидала, что ее комментарий вызовет бурную реакцию.

«Люди думают, что все такие чистые. Почему иностранцы не извиняются перед своими же? За лыжников, которые употребляли. Почему мы, которые отсидели уже наказание, должны извиняться?...Пусть думают, что хотят. Мы не астматики, мы — чистые. Пусть болеют, сидят дома. Мы бегаем на своем здоровье... Мы не можем везде пахать. Пусть думают, что хотят. Нам нечего скрывать», – заявила Павлова.

Говоря про извинения, Павлова имеет в виду заявление пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада о том, что российский биатлонист Александр Логинов должен извиниться и объяснить, почему ему пришлось отбыть двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Сам Логинов говорил, что никому и ничего не должен.

Ранее немецкий юрист Кристоф Вишеманн, ведущего дела некоторых российских спортсменов, заявил, что Международный олимпийский комитет скрыл доказательства невиновности российских атлетов перед Олимпиадой-2018, чтобы не пустить их на Игры.

13 января Евгения Павлова в составе женской команды на этапе Кубка мира в Германии выиграла эстафету. Это первый за семь лет подобный успех наших спортсменок. Для Павловой предыдущий лучший результат – «золото» в спринте и «серебро» в эстафете на юношеском чемпионате 2014 года.