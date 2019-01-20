У Валуева заподозрили прорубь с подогревом, а он заботится о рыбках

Пользователи Сети присмотрелись к видео с крещенских купаний депутата Госдумы Николая Валуева на его даче под Петербургом. Пузыри и пар приняли за подогрев, сам бывший боксер-тяжеловес в ответ приглашает сомневающихся в гости.

Дискуссия между подписчиками и Валуевым разгорелась на странице народного избранника в Instagram 20 января. Он выложил видео, на котором ныряет в прорубь на своей даче в посёлке Бугры Всеволожского района Ленобласти. На поверхности воды пользователи заметили пар и пузыри. Причиной тому, как предположили подписчики, является труба с горячей водой, которая ведёт в купель.

Валуев отреагировал приглашением. По его словам, такой эффект возникает из-за аэратора, который наполняет прорубь воздухом для рыб. «Приезжайте, бросим в этот подогрев. Поплаваете. Покрякаете. И всем расскажете про теплую воду. Буду личным спасателем, когда манжеты замёрзнут», – пригласил желающих рискнуть депутат.

В праздник Крещения в Петербурге испытали на себе эффект ледяной воды 35 тысяч человек. В Ленобласти в прорубь окунулись 10 тысяч.