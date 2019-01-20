В Красноярске у семьи во время купания в проруби угнали машину с ребенком. Первоклассник проехал с преступником десять километров

Без машины и ребенка остались супруги в Красноярском крае, выйдя из крещенской купели. Найти похитителя помог телефонный звонок сына.

О задержании подозреваемого 20 января сообщает краевое управление МВД. Несколько раз судимый мужчина 35 лет пригляделся к машине красноярцев в посёлке Солонцы, куда семья приехала окунуться в прорубь. Заснувшего семилетнего сына родители оставили в салоне, угонщик не заметил спящего ребёнка. Он доехал до Красноярска, проделав путь примерно в десять километров.

Проснувшийся мальчик напугал подозреваемого, он бросил машину и сбежал. Первоклассник позвонил родителям и смог объяснить, где находится. Через несколько часов нашли и угонщика.

По факту хищения автомобиля возбуждено уголовное дело. Ребенок не пострадал.