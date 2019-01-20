В Магнитогорске аккуратно обрушили стену дома, пострадавшего от взрыва газа. От двух подъездов почти ничего не осталось

Взрывотехники в Магнитогорске снесли стену, которая разделяла седьмой и восьмой подъезды дома, под завалами которого погибли 39 человек.



Об этом 20 января журналистам рассказал Юрий Овчаров, глава компании РВС, которая проводит там работы. Он уточнил, что уничтожение стены прошло по плану, без лишнего шума и разбрасывания осколков. Часть шестого подъезда, который должен остаться пригодным для жилья, не получила повреждений. «Технические колебания были в четыре раза ниже допустимых», – цитирует Овчарова ТАСС. Работы по демонтажу в настоящее время выполнены на треть.



Полностью снести повреждённые подъезды планируется до конца квартала. Жильцов 5-го и 6-го подъездов расселили временно, пока там ведутся работы.





Десятиэтажный дом частично рухнул 31 декабря. Под завалами погибли 39 человек, 24 были спасены, шестерых достали из-под груды бетона. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня. Основная версия трагедии – взрыв бытового газа. 18 января ответственность за произошедшее взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство». Следственный комитет призвал террористам не верить.