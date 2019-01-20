Во время ракетной атаки Израиля на Сирию в аэропорт Дамаска направлялся пассажирский самолёт. Экипаж развернул лайнер в воздухе

Во время атаки Израиля на Сирию в международный аэропорт Дамаска направлялся пассажирский лайнер из Тегерана. Экипаж принял решение не совершать посадку и развернулся в обратном направлении. Информации о том, кто находился на борту этого самолета, не поступало, сообщает 20 января РБК со ссылкой на Haaretz.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в комментарии Jerusalem Post. объяснил ракетный удар, который истребители F-16 ВВС нанесли по южным районам Дамаска, действиями Ирана.

По словам Нетаньяху, Израиль будет делать все для того, чтобы не допустить укрепления позиций Тегерана в Сирии. При этом он не уточнил, что именно было целью ракетного удара и каковы были его результаты.

Ранее в Национальном центре управления обороны России заявили, что целью ракет был аэропорт Дювали в юго-восточной части Дамаска. В Москве заявили, что находящиеся на вооружении сирийской армии системы «Панцирь» и «Буг» отразили атаку, сбив семь ракет.