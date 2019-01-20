Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на беседу в полицию

Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на беседу со следователем управления экономической безопасности московского главка МВД. Причина не уточняется, передает 20 января радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на «Интерфакс».

«Я не хочу ничего комментировать», – сообщил Красовский корреспонденту радиостанции.

Фильм «Праздник» рассказывает о том, как семья чиновника готовится отмечать Новый год на тайной даче в блокадном Ленинграде. В ночь на 20 января фильм пропал с YouTube. Зрители могли увидеть только черный экран, на котором было написано: «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube». Комментариев от видеосервиса или Роскомнадзора не поступало.

Через несколько часов фильм разблокировали. Сам Красовский сопроводил возвращение видеозаписи комментарием о том, что причина блокировки неизвестна. «Известно, что она случилась сразу после первого миллиона просмотров. Официальных претензий от канала не поступало».