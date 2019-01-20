«Без труда не вытянешь и трактор из пруда». В Сосновой Поляне снегоуборщик потерпел фиаско

Уборочная техника провалилась в один из прудов в Сосновой Поляне в Петербурге к вечеру 20 января. На помощь оперативно приехал коллега.

Видео с улицы Пионерстроя в соцсетях выложили очевидцы. Трактор съехал в пруд двумя колёсами и не смог выбраться сам из глубокого снега. Чтобы его вытащить, понадобилась помощь ещё одного тракториста.

«Без труда не вытянешь и трактор из пруда», – шутят пользователи.

По данным Смольного, на дорогах Петербурга в минувшую субботу работали 1162 единицы техники и 1163 дворника, которые чистили остановки и тротуары. Во дворах работали 700 единиц техники и 7,9 тысячи дворников, 1500 кровельщиков чистили кровли.