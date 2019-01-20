«Свой оставьте у себя. Перекидывайте обратно». На Шпалерной дворник хотел поделиться снегом с соседями

Жители одного из домов на Шпалерной улице в центре Петербурга не захотели делить снег с соседним ЖК. Мужчина расчищал парковку для автомобилей, засыпая при этом тропинку и детскую площадку за забором.



Видео и фото пользователи выложили в группе Центрального района днём 20 января. Пока коммунальщики отчитывались о количестве вывезенного снега, своими силами с ним справлялся рабочий жилого комплекса «Воскресенская набережная, 4». Роторная машина для уборки снега чистила парковку, однако усилия управлявшего ею дворника прерывались забором, за которым стоит другой дом.

Снег из техники летел под окна 52-го дома по Шпалерной улице. Жители не поленились и вышли во двор, чтобы разобраться, где чьи осадки. «Свой оставьте у себя. Перекидывайте обратно», – наставляли дворника горожане.



Видео: участник сообщества "Пресс-служба Центрального района"

Снегопад вывел на улицы 1160 единиц техники, правда, она и сама застревает в снегу. Врио губернатора Беглов провёл несколько совещаний, велел коммунальщикам работать в полном режиме все выходные и предложил посыпать тротуары гравийной крошкой. Ещё в конце рабочей недели он ввёл особый режим готовности к ЧС, однако привлекать к работам по уборке военных счёл излишним.