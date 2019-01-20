Армия Сирии отразила атаку Израиля. Ракеты сбивали с помощью комплексов «Панцирь» и «Бук»

Сирийские военные отразили израильскую атаку на аэропорт Дювали в юго-восточной части Дамаска при помощи российских комплексов «Панцирь» и «Бук». Обошлось без жертв и разрушений.

Атаковали Дамаск истребители F-16 ВВС Израиля, выпустившие ракеты из акватории Средиземного моря, соощает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Средствам ПВО российского производства удалось сбить семь ракет. Сколько всего снарядов было выпущено по Дамаску, не уточняется.

В Минобороны указали, что жертв и разрушений в результате ракетной атаки нет, инфраструктура аэропорта не пострадала.