В Подмосковье Land Rover рухнул с третьего этажа паркинга. Женщина за рулём не пострадала, досталось пассажиру

Внедорожник по непонятной пока причине спикировал на землю с третьего этажа многоярусной парковки в подмосковном Одинцово 20 января. Машина приземлилась на крышу, люди внутри выжили.

Подробности сообщили 20 января Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Женщина за рулем Land Rover вместе со своим спутником приехала на парковку торгового центра на улице Маршала Неделина около двух часов дня. По предварительной информации, водитель потеряла контроль над внедорожником, он пробил ограждение и упал с третьего этажа. Женщина отделалась испугом, ее пассажир получил травмы.

В подмосковном Одинцово с 3-го этажа парковки упал автомобиль.



Фото: twitter/Типичное Одинцово pic.twitter.com/3wUuPD1UgS — Москва 24 (@infomoscow24) 20 января 2019 г.

По факту проводится проверка.