Петербуржцы сами ищут, откуда пахнет химией. Жители Васильевского острова составили карту запаха

Жители Васильевского острова в Петербурге проводят собственное расследование причины появления химического запаха, который вторые сутки не дает открыть форточки в квартирах. Все адреса петербуржцы нанесли на карту, по которой виден вероятный источник зловония.

Карта опубликована в группе «Васильевский остров» в социальной сети «ВКонтакте». Ее составили на основе многочисленных жалоб петербуржцев. Судя по ней, вероятный источник может локализоваться в районе Угольной гавани. Под подозрение горожан попали Петербургский нефтяной терминал и очистные сооружения центральной станции аэрации «Водоканала».

Представители городских служб ранее не смогли ответить «Фонтанке» и жителям Василеостровского района на вопрос о том, чем пахнет на острове. Массовые обращения в связи с резким запахом начали поступать в оперативные службы вечером 19 января и продолжились 20 января. Запах донесся и до Малой Охты.

Городские ГУПы в воскресенье новой информации дать не смогли — газовая служба не нашла в воздухе природного газа. В «Водоканале» также отметили, что сбросов в систему не было и источник запаха находится вне системы водоснабжения и водоотведения. Нет данных и в районной администрации. В комитете по природопользованию Смольного «Фонтанке» сообщили, что сигнал действительно был зафиксирован, однако и там источник запаха определить не смогли. Информации о разливах нефтепродуктов в подведомственные ГУПы также не поступало. Нет данных и у Росприроднадзора, масляных пятен на реках и каналах никто не видел. В Балтийско-Арктическом морском управлении, куда поступает информация о разливах в порту, также не смогли объяснить причину запаха.



В Роспотребнадзоре сообщили, что провели исследования атмосферного воздуха на острове, нормативы они не превышают. В МЧС на звонок «Фонтанки» не ответили.

