При пожаре в Куршевеле пострадали 22 человека. Люди прыгали из окон горящего дома

При пожаре на горнолыжном курорте Куршевель во Французских Альпах пострадали 22 человека. Об этом сообщает BFM TV 20 января.

Огонь в двухэтажном здании для сезонных рабочих вспыхнул рано утром в воскресенье. Пламя быстро охватило весь дом. По словам очевидцев, люди прыгали из окон, чтобы спастись. В результате пострадали 22 человека, четверых отправили в больницу на вертолете. Их состояние оценивают как тяжелое.

Incendie à Courchevel: deux morts, quatre blessés graves et dix-huit blessés légers pic.twitter.com/DzskkqbVMq — BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.

Более 70 пожарных несколько часов боролись с огнем. Под завалами нашли тела двух погибших. По данным посольства России во Франции, россиян среди погибших и пострадавших нет.

Заместитель префекта округа Альбервилль Фредерик Луазо заявил, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала допущенная небрежность.

Соболезнования семьям погибших выразил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастане.