США и Европа переживают снежный апокалипсис. Американцы запасаются алкоголем и чипсами

Снежные бури, которые синоптики прогнозировали в минувшие выходные на северо-востоке США, отменили сотни рейсов. Встали поезда и в пробках замерли автомобили. Местные жители к снежному апокалипсису готовились в отделах с алкоголем. В понедельник, 21 января, там продолжится метель.

How I deal with the most snow I’ve ever seen in my life. #winter #Snowmageddon pic.twitter.com/OgylQ1gIWZ — Aaron Morrison (@AaronABC17) January 12, 2019



Циклон, которому американцы присвоили хэштег #snowmageddon (снежный апокалипсис), бушует над северо-восточной частью США. В аэропорту Чикаго 20 января было отменено 650 рейсов, сотнями отменяют вылеты авиакомпании по всему региону. Не обошёлся шторм и без жертв – два человека погибли, ещё двое пострадали в автокатастрофах из-за скользкой дороги. Отмены коснулись и железнодорожного сообщения, сообщает CNN, шесть поездов не вышли на линию.



В соцсетях американцы рассказывают и о других сдвигах в расписании – перенесены спортивные соревнования, закрыты бассейны, библиотеки и другие учреждения. Горожане делятся фотографиями покупок, которые они делали в ожидании шторма. В основном в корзинах алкоголь разной крепости и закуски к нему. Карту предполагаемого снегопада пересчитали на количество необходимого пива и чипсов, в зависимости от предполагаемой интенсивности шторма.

Ухудшилась погода и в европейской части земного шара, однако самый сильный в этом году снегопад британцы и жители других европейских стран пережили в 10-х числах января.

При этом в Великобританию пришли нетипичные десятиградусные морозы, которые побили шестилетний рекорд. Местные синоптики прогнозируют понижение температуры до -18 градусов, что вызывает панику у жителей.

Сильные снегопады накрыли также Австрию и Германию и стали причиной гибели девяти человек. Стихия обесточила больше тысячи домов и предприятий. Высота снежного покрова поднялась на 80 сантиметров. На помощь людям в уборке снега была призвана тяжелая армейская техника.

Сейчас циклон переместился южнее, снегопады и сильные холодные дожди ждут в Испании и Португалии, бушует непогода и в Адриатике, ощутить ее на себе могут жители Хорватии и Словении, частично заденет Грецию.

В Петербурге также весь день 20 января метёт. Понедельник обещает быть менее снежным, но станет ощутимо холоднее. В пригородах температура опустится до минус 20, до -17 ожидается в центральной части города.

Румыния:

Англия:

Чикаго:

Турция:

Австрия:

США: