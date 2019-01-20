Супруг королевы Елизаветы II также водит без ремня безопасности. Три дня назад 97-летний принц перевернулся на машине в ДТП

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп пообщался с дорожной полицией 20 января. 97-летний герцог Эдинбургский снова сел за руль и не стал пристегиваться, хотя несколькими днями ранее до этого он угодил в серьезную аварию. Её величество также накануне попала в объективы фотокамер за рулем своего автомобиля без ремня безопасности.

О ситуации с королевской особой сообщает Daily Mail и другие британские СМИ. С принцем полицейские провели разъяснительную беседу, ему дали «соответствующие ситуации» рекомендации, хотя штраф за подобное в Соединенном Королевстве составляет до 500 фунтов стерлингов.

17 января принц попал в аварию, его внедорожник столкнулся с другим автомобилем и перевернулся. 97-летний муж королевы не пострадал, водитель и пассажир второй машины получили легкие травмы.

Накануне за аналогичным правонарушением была поймана сама королева Елизавета II. За рулем Range Rover она ехала без ремня безопасности. При этом, по британским законам ей не требуется водительское удостоверение. Стаж вождения 92-летней королевы составляет 74 года.