В Петербург с бананами из Эквадора пришло 50 кг наркотиков на 500 млн рублей. На хранение груз взяла полиция

Полсотни килограммов белого порошка изъяли в Пушкинском районе Петербурга. Товар приплыл в Петролеспорт из Эквадора. Розничная цена груза – 500 миллионов рублей. «Фонтанка» узнала подробности.

По информации нашего издания, 19 января следствие Управления на транспорте МВД по СЗФО возбудило уголовное дело по части пятой статьи 228.1 УК «Сбыт наркотиков в особо крупном размере». Партию белого порошка весом в 50 кг изъяли оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Это произошло 16 января на складе коммерческой фирмы в поселке Шушары Пушкинского района.

Доставило же груз в Петролеспорт судно «Maersk Niamey» рейсом «Эквадор – Бременхоффен – Петербург» еще 12 января. На его борту было около 300 контейнеров с бананами, в одном из них и оказалась партия наркотиков.

Заметим, в конечной точке розницы «черный интернет» предлагает полграмма порошка из Эквадора за 5 тысяч рублей. Таким образом, полностью реализованная партия должна была принести 500 000 000 рублей.

В ближайшее время «Фонтанка» подробно расскажет, как петербургские наркодилеры не стали вывозить товар из порта под наблюдением уголовного розыска и зачем они трижды таранили грузовую Volvo по пути к месту разгрузки.

Заодно нашему изданию удалось узнать, кто сидит в американской тюрьме, но продолжает управлять трафиком из Латинской Америки, в том числе и в Петербург.

Подробности читайте в тексте «Эквадорский наркобарон Прадо Алава – петербургским клиентам на убытки в 500 млн: «Это ваши проблемы».