СМИ: 15 человек пытались искупаться на Крещение в коллекторе близ резиденции президента. Всех задержали, а после их никто не видел

Пятнадцать человек задержали при попытке проникнуть в коллектор реки Неглинной в центре Москвы в ночь на 19 января. Как сообщают СМИ, молодые люди и девушки хотели экстравагантным образом искупаться на Крещение неподалеку от резиденции президента, в итоге всех задержали сотрудники Федеральной службы охраны.

Первоначально о попытке проникнуть в коллектор без ссылки на источник сообщил «Московский комсомолец». По данным издания, всего были задержаны 10 мужчин и пять женщин из Москвы, Московской и Белгородской областей, а также из Белоруссии.

Далее их судьбой заинтересовалась «Медиазона».

Руководитель отдела подземных архитектурных исследований Всероссийского общества охраны памятников, диггер Даниил Давыдов рассказал «Медиазоне», что у диггеров была традиция в крещенскую ночь купаться в коллекторе реки Неглинной. Однако недавно часть коллекторной системы перекрыли решетками и установили на ней сигнализацию.

«Именно на этой, закрытой теперь части системы и находится водосброс, полюбившийся диггерам. Правоохранительные органы, конечно, знали об этой традиции неформальных представителей молодежи, поэтому в праздник Крещения выставили под землей патрули и задержали нарушителей, попытавшихся проникнуть в закрытую часть системы», — рассказывает Давыдов.

О дальнейшей судьбе диггеров после задержания ничего не известно. В ОВД «Китай-город» изданию на звонки не ответили. В пресс-службе Главного управления МВД по Москве «Медиазоне» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании.

Нарушение подпадает под часть 1 статьи 20.17 КоАП (нарушение пропускного режима охраняемого объекта).