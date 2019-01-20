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Эквадорский наркобарон Прадо Алава – петербургским клиентам на убытки в 500 млн: «Это ваши проблемы»

В Петербурге нашли 50 кг белого порошка. Груз пришел от наркосиндиката из Эквадора. Трафик поломал бравый водитель Серега из Новгорода

Эквадорский наркобарон Прадо Алава – петербургским клиентам на убытки в 500 млн: «Это ваши проблемы»

Экстрадиция Вашингтона Прадо Алавы//кадр из видео/полиция Колумбии

Посылка, ценой в полмиллиарда рублей, найдена под Пушкином, а пришла с бананами из Эквадора. Товар от наркокартеля ждали в полицейском главке, но рассчитывали на выемку в порту. В порт собирались и петербургские покупатели. Что-то пошло не так. Тогда за грузовым Volvo, перевозившим нужный контейнер, началась охота. Исполнители трижды таранили тягач своими иномарками. Их не остановило даже внимание дорожной полиции. Реакция «эквадорского Пабло Эскобара» тоже понятна.   

Сюжетов о наркокартелях Латинской Америки столько, что сегодня и обыватель понимает – в Россию порошок поставляется оттуда на банановозах. Петербургских новостей также было достаточно, чтобы читатель знал – изначально товар приходит в Петролеспорт

Что касается, отдела по контролю за оборотом наркотиков петербургского главка, то на днях там ждали прихода судна «Maersk Niamey» рейсом «Эквадор – Бременхоффенн – Петербург». 12 января в город на нем пришло 1300 контейнеров, из которых под 300 – с бананами. По оперативной информации, в одном из ящиков была крупная партия наркотиков. Практика подсказывала – вынимать груз должны в порту. Автору текста пока известно: местные получатели по какой-то причине не смогли этого сделать. Так что, полицейские не дождались, когда из порта вынут посылку.

Тем временем, обычный 49-летний водила из-под Новгорода Сергей днем 15 января вывез из Петролеспорта на своем тягаче Volvo очередной контейнер с бананами. Вскоре он доставил его на склад в поселок Шушары и встал в очередь под разгрузку. Как он после объяснит, мол, видел, темный микроавтобус с номерами Евросоюза, что постоянно находился рядом, но это его не смутило. К двум часам ночи, 16 января разгрузили. Правда, был нюанс – работали под видеокамеру. Возможно именно поэтому петербургские наркодиллеры не стали вмешиваться прямо во время разгрузки.

Когда Volvo уже с пустым контейнером доехала до улицы Ленина в тех же Шушарах, человек из поравнявшегося с ней микроавтобуса попросил остановиться. Неизвестный объяснил, мол, забыл в контейнере важное, и теперь ему нужно туда заглянуть. Сергей не оценил. Иномарка двинулась за ним, причем пытаясь его боднуть. Сергею посоветовали быть сговорчивее.

Пихание бамперами на ходу закончилось, когда микроавтобус оказался в кювете. Водитель тягача рванул поближе к посту ГИБДД.  Он решил, что его атакуют угонщики. Микроавтобус умудрился откопаться из снега, догнал и вновь таранил. Отстали только метров за двести от поста на КАД в районе улицы Предпортовой. Сотрудникам поста водитель рассказал свою историю, параллельно позвонив и своему знакомому. Сергей знал, что знакомый работает в полиции, но не понимал где именно.   

Петербург маленький город. Его приятель и был тем оперативником, ждавшим груз из Эквадора. Сотрудник объяснил – не угонщики это. Volvo отправилась на другой склад оставить пустой контейнер, уголовный розыск туда же. Но все-таки, плохо они думали о петербургской наркомафии. По пути тягач вновь подвергся атаке на Дунайском проспекте, но теперь его пытался притормозить вишневый «Додж Караван». И на этот раз Сергей вышел победителем.

Когда же вожделенный контейнер все же прибыл на место стоянки, в нем покопались сотрудники. Они были в курсе, куда обычно прячут. Вынули 50 брикетов общим весом в 50 кг. Обычно в кино их протыкают ножом и пробуют на вкус. В жизни иная драматургия: экспертиза и уголовное дело от 19 января по части пятой статьи 228.1 УК – сбыт в особо крупном. Дело у следствия на транспортном МВД по Северо-Западу. Во-первых, склад – это их территория, во-вторых, в перспективе они собираются добавить контрабанду.

По данным «Фонтанки», грузополучатели оперативникам понятны. Им также известен и поставщик. Серьезный персонаж. Хотя до него добралось Национальное бюро по борьбе наркотиками США, дело его живет. Это Эдисон Вашингтон Прадо Алава известный также как «эквадорский Пабло Эскобар», он же «Джеральд». Самый влиятельный наркобарон Эквадора последних лет. Заставил считаться с собой синдикаты Мексики и Колумбии, имеющие свои армии и авиацию. При этом его люди действуют и на тихоокеанском побережье Колумбии. В Колумбии 12 апреля 2017 года 36-летнего Прадо Алава арестовали по обвинению в поставке в США через Тихий океан 250 тонн кокаина. Экстрадирован в США в феврале 2018 года. 

Немного о бизнесе. В конечной точке розницы «черный интернет» предлагает полграмма порошка из Эквадора за 5 тысяч рублей. Таким образом, полностью реализованная партия должна была бы принести 500 000 000 рублей.                       

«Фонтанка» спросила у одного из сотрудников, что передать любителям понюхать благородное.

«Передайте, что мы взяли их товар на ответственное хранение».

- А что передать понесенным убытки?

– Наверняка следующую поставку они попросят в долг. Не исключено, сославшись на прессу. Но те ребята им точно ответят: «это ваши проблемы».

Заметим, что предыдущий серьезный наркохлопок в Петербурге полицейские сделали в декабре 2017 года. Тогда изъяли больше – 333 кг, но разного, и на сумму под 300 миллионов. 

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"

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