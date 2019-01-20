Франция обложит налогом «большую четверку» во главе с Google. Бюджет получит полмиллиарда евро в год

Законопроект о налогообложении транснациональных технологических компаний будет вынесен на рассмотрение французского правительства в конце февраля. В первую очередь тех, которые входят в «большую четверку», — Google, Amazon, Facebook и Apple. Об этом заявил в министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью Le Journal du Dimanche, которое 20 января приводит РБК.

По его словам, налог «затронет все компании, предлагающие цифровые услуги и имеющие оборот более 750 евро млн по всему миру и 25 млн евро во Франции». Министр назвал налогообложение международных компаний «вызовом XXI века» и «вопросом справедливости». Правительство намерено как можно скорее направить законопроект в парламент. Ожидается, что благодаря новому налогу бюджет Франции ежегодно сможет получать дополнительно около 500 евро млн в год.

Кроме того, Ле Мэр пообещал вести борьбу с уклонением от уплаты налогов, инициируя пересмотр международных налоговых правил. По его словам, законодатели должны «следовать за деньгами, которые в целях уклонения от налогов идут туда, где их быть не должно».

В конце июня 2017 года Еврокомиссия в рамках антимонопольного дела оштрафовала Google на 2,4 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.

Также в комиссии пришли к выводу, что Google нарушила правила Европейского союза, предоставив преимущество своему сервису покупок Google Shopping при поиске товаров через поисковик Google. По данным Еврокомиссии, Google существенно занижала рейтинги конкурирующих сервисов, а их предложения выводились не на первую страницу поиска, а на четвертую и дальше.

Еврокомиссия подготовила проект цифрового налога, который должен взиматься на уровне 3% с доходов компаний на территории стран ЕС, в том числе транснациональных, действующих в сфере цифровых технологий.