Дети из Академии «Зенита» тренируются на морозе из-за проблем с отгрузкой оборудования для стадиона на таможне

Внезапными последствиями для детского футбола в Петербурге обернулось изменение кодов бюджетной классификации и сбой в работе программного обеспечения российской таможни. Юным спортсменам Академии «Зенита» приходится тренироваться на морозе из-за того, что оборудование для модернизации крытого стадиона застряло на границе.

Фото: Читательница "Фонтанки" Татьяна

Как рассказал «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией, на стадионе на улице Верности занимаются при минусовой температуре дети от 9 до 11 лет. Академия планировала возвести модернизированный крытый стадион к ноябрю, но груз с новым оборудованием завис на таможне.

По словам одного из сотрудников Академии, ситуация с грузом в настоящее время уже решена. К концу января – началу февраля оборудование должно прибыть в Петербург. Тогда же начнется монтаж нового крытого стадиона.

Фото: Читательница "Фонтанки" Татьяна

Как ранее писала «Фонтанка», с начала 2019 года в таможенных органах Российской Федерации отмечались отдельные проблемы взаимодействия программ декларирования товаров и программ, с применением которых осуществляется учет денежных средств. Они влияли на скорость выпуска товаров и были связаны со сменой кодов бюджетной классификации (КБК). В связи с этим на таможне возникли задержки с отпуском грузов. Для некоторых компаний эта ситуация рискует обернуться серьезными убытками.

Модернизация стадиона «Смена» в Калининском районе происходит в рамках концессионного соглашения между городом и футбольным клубом «Зенит». Договор был подписан между экс-губернатором Георгием Полтавченко и президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко в ходе ПМЭФ-2017. Количество учащихся в футбольной школе после перестройки должно вырасти с 250 до 500. Объем инвестиций – около 907 млн рублей.