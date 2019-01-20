В Ташкенте нашли клад на миллион долларов. Ценности вывозили из Петербурга в начале XX века

В центре узбекской столицы археологи откопали клад, общая стоимость предметов в котором достигает примерно миллиона долларов США. Часть найденного взята под государственную охрану.

Как сообщает 20 января портал Kun.uz, клад нашли под подвалом старинного дома в центре Ташкента. Он был построен в 1870 году, вход в хранилище оказался завален в 20-х годах прошлого века. Посуда, монеты, золотые слитки, иконы, редкие книги и рукописи были привезены в Узбекистан из России, это экспонаты из коллекции Ташкентского двора князя Романова. Часть предметов принадлежала дворянам и ученым, покинувшим Петербург после революции.

В центре Ташкента обнаружен клад предметов старины стоимостью миллион долларов (фоторепортаж)

➥ Подробнее: https://t.co/bdYqm5oQrW pic.twitter.com/8VRTiHYMYs — Kun.uzru (@Kun_uzRu) 19 января 2019 г.

Полный реестр коллекции ещё не составлен, находки передали в музей, часть уже отправили на реставрацию группе учёных из Германии и Польши.

Среди находок также нашли рукописи книг узбекских мыслителей XII – XVII веков, которые считались утерянными, и документы времён узбекского ханства. Коллекция этих бумаг имеет высокую историческую ценность и взята под государственную охрану.