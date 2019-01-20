«Главный тренер «Челси» поклонник игры Паредеса». Почему лондонцы так хотят купить у «Зенита» аргентинского футболиста

Главный тренер футбольного клуба «Челси» Маурицио Сарри испытывает особые чувства к полузащитнику петербургского «Зенита» Леандро Паредесу. Как 20 января рассказал бывший заместитель спортивного директора сине-бело-голубых и соотечественник наставника лондонцев Оресте Чинквини в эфире радио RMC, Сарри давно мечтает поработать с футболистом

«Думаю, Паредес созрел играть в более сильных командах. Сарри хотел его видеть еще в «Наполи», он поклонник аргентинца. «Зенит» же не станет обращать внимание на финансовые условия сделки, клубу важнее вопрос, кем заменить Паредеса», — подчеркнул Чинквини.

Между «Челси» (Лондон) и ПСЖ (Париж) разворачивается настоящая борьба за полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Сначала фаворитами казались англичане, предложившие за футболиста 40 млн евро. Однако ПСЖ назвал цену в 55 млн евро.