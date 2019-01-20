На Васильевском все ещё пахнет химией, на Малой Охте тоже почувствовали. Городские службы не могут найти источник

Представители городских служб не смогли ответить «Фонтанке» и жителям Василеостровского района на вопрос о том, чем пахнет на острове. Горожане вторые сутки продолжают жаловаться на химический аромат.

Массовые обращения в связи с резким запахом начали поступать в оперативные службы вечером 19 января. Утром в воскресенье в редакцию «Фонтанки» вновь пришло несколько писем с жалобами. По словам горожан, запах на Новосмоленской набережной доносится до высоты 11-го этажа. Почувствовали аромат жители на застекленных балконах. Кроме Василеостровского района, нечто химическое в воздухе унюхали и жители Малой Охты. К десяти часам вечера запах донёсся до станции метро «Новочеркасская» и не пропал к утру.

Городские ГУПы к утру 20 января новой информации дать не смогли — газовая служба не нашла в воздухе природного газа и каких-либо утечек. В «Водоканале» также отметили, что сбросов в систему не было и источник запаха находится вне системы водоснабжения и водоотведения. Нет данных и в районной администрации. В комитете по природопользованию Смольного «Фонтанке» сообщили, что сигнал действительно был зафиксирован, однако и там источник запаха определить не смогли. Информации о разливах нефтепродуктов в подведомственные ГУПы также не поступало. Нет данных и у Росприроднадзора, масляных пятен на реках и каналах никто не видел. В Балтийско-Арктическом морском управлении, куда поступает информация о разливах в порту, также не смогли объяснить причину запаха.

В Роспотребнадзоре сообщили, что провели исследования атмосферного воздуха на острове, нормативы они не превышают. Информация об аварийных и залповых выбросах каких-либо загрязняющих веществ в управление также не поступала.

В МЧС на звонок «Фонтанки» не ответили.

