В авариях с пассажирскими автобусами под Петербургом погибли и получили ранения восемь человек

С разницей в несколько часов в Петербурге и пригородах в серьезные аварии попали четыре пассажирских автобуса. Один человек погиб, еще семеро травмированы, в том числе годовалый ребенок.

Как сообщает УГИБДД по Петербургу и области, в половине десятого утра 20 января в поселке Щеглово Всеволожского района на встречке столкнулись автобус ПАЗ под управлением 52-летнего водителя и «Шкода». Водитель иномарки погиб на месте, из автобуса госпитализированы три пассажирки от 56 до 74 лет. Личность водителя «Шкоды» устанавливают, на вид ему тридцать лет.

В восьмом часу утра на Приозерском шоссе у деревни Вартемяги столкнулись 433-й пассажирский автобус МАЗ и 436-я маршрутка «Мерседес». В больницы увезены две женщины. Фотографии аварии очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП».

Не обошлась без пострадавших и авария с маршруткой на Таллинском шоссе. 51-летний водитель не довез пассажиров из Горелово в Петербург, испытав на прочность фонарный столб. Травмы получили годовалый мальчик и 24-летняя женщина.