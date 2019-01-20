Настю Рыбку просят признать политзаключённой. Правозащитники «постараются поспешить» с решением

Признать Анастасию Вашукевич (Рыбку) политической заключенной попросил писатель Виктор Шендерович. Включенная в реестр иностранных агентов правозащитная организация «Мемориал» пообещала «поспешить» с решением.

Как написал Шендерович в своем Facebook 19 января, решение включить Вашукевич в список политических заключенных кажется ему «довольно очевидным».

«Вашукевич арестована по очевидно политическим мотивам. Государство преследует ее за вещи, очевидно не имеющие никакого отношения к формальному обвинению», – написал Шендерович и отдельно попросил помочь Вашукевич оппозиционера Алексея Навального. «Именно он сделал Анастасию фигурой поневоле политической», – резюмировал Шендерович.

Инициатива писателя мгновенно нашла отклик. Член совета международного правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис рассказал радиостанции «Говорит Москва», что они постараются «поспешить» с решением.

«Мы, естественно, будем изучать эту ситуацию, поскольку и запросы есть, и, на самом деле, ситуация требует. Но помимо политического мотива ещё необходима необоснованность или вопиющая избирательность, которая, возможно, тоже тут есть. У нас коллегиальное принятие решений. После того как мы сумеем это формализовать и описать, совет правозащитного центра будет принимать решение. Мы постараемся поспешить», – сказал он.

Алексей Навальный обращение Шендеровича не прокомментировал.

Накануне, 19 января, Нагатинский суд столицы отложил на два дня избрание меры пресечения Анастасии Вашукевич, заподозренной в вовлечении жительниц Москвы в занятие проституцией. К материалам дела следователь полиции не приобщил показания потерпевшей. Заседание по делу секс-тренера Александра Кириллова (Алекса Лесли), работающего в паре с Вашукевич, прошло по тому же сценарию.

Вашукевич и Кириллов были задержаны 16 января в Шереметьево после возвращения из Таиланда, где они получили условный срок за секс-тренинги, включавшие практические групповые занятия. Под арестом они содержались с февраля 2018 года.

Рыбка и Лесли должны Олегу Дерипаске по 500 тысяч рублей за публикацию в соцсетях видеозаписей с отдыхом миллиардера. Их использовал ФБК Алексея Навального для расследования о возможных неформальных связях Дерипаски и бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько.

Анастасия Вашукевич в суде попросила через журналистов прощения у олигарха. «Олег Владимирович, я прошу прощения. Я орудие, люди воспользовались мной. Никаким образом больше не буду компрометировать Дерипаску», – высказалась подозреваемая.