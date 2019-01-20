В Сети появились фото эсминца ВМС США «Дональд Кук» в Чёрном море. Наблюдающий за ним сторожевик «Пытливый» также попал в объектив

Фотографии эсминца Военно-морских сил США «Дональд Кук», вошедшего в Чёрное море, появились в Интернете. Кадры вооруженного ракетами «Томагавк» корабля опубликовал портал ​Bosphorus Naval News‏ в Twitter 20 января. Там же появились фото наблюдающего за ним российского сторожевого корабля «Пытливый» Черноморского флота.

На фотографиях корабль следует мимо Стамбула через Босфорский пролив.​ О визите стало известно вечером в субботу, 19 января. Командование ВМС США заявило, что эсминец отправляется «укреплять стабильность» в регионе. Сразу после того, как «Дональд Кук» вошел в Чёрное море, за ним начал присматривать «Пытливый».

#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJ pic.twitter.com/TEVqQLBlco — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 19 января 2019 г.

Эсминец спустили на воду в 1997 году. На нем установлены высокоточные крылатые ракеты «Томагавк».

Сроки визита эсминца в Черное море в ВМС США не уточнили. Эсминец был спущен на воду в 1997 году, на нем в том числе установлены высокоточные крылатые ракеты «Томагавк».

Последним американским кораблем в данной акватории был американский большой десантный корабль USS Fort McHenry. Он вошел в Черное море 7 января.

По международным законам корабли нечерноморских стран могут находиться в Чёрном море не более 21 дня.