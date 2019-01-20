Трамп предложил компромисс по выходу из шатдауна. Демократы его заранее отвергли

Президент США Дональд Трамп представил несколько предложений, которые должны прекратить конфликт с демократами и позволят возобновить работу федеральных ведомств. В обмен бюджет страны должен предусматривать финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

В своем обращении, как 20 января передает «Дождь» со ссылкой на Associated Press, Трамп предложил продлить на три года защиту от депортации для участников программы Dreamers («Мечтатели»), которая касается детей нелегальных мигрантов. Она позволяет молодым людям устраиваться на работу, не получая гражданства и не быть депортированными.

Кроме того, американский президент предлагает продлить на три года статус временной защиты для мигрантов, которые прибыли в США, спасаясь от природных катаклизмов или конфликтов. Трамп назвал эти предложения «компромиссом здравого смысла».

При этом демократы отвергли план Трампа еще до того, как он официально о нем объявил. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что предложение Трампа является «компиляцией ранее отвергнутых инициатив». В свою очередь лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер отметил, что именно Трамп поставил под угрозу будущее мигрантов, которым сейчас предлагает помочь. Республиканцы, напротив, предложение поддержали.

Блокировка работы правительства США (шатдаун) продолжается с 22 декабря 2018 года из-за того, что демократы и республиканцы не могут договориться о бюджете. Трамп требует выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, демократы выступают против этого.