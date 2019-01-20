Капли для кошек и тонны моркови. Что угрожает безопасности первых лиц

После того как Федеральная служба охраны потребовала засекретить свои закупки, «Фонтанка» попыталась найти в них угрозу для безопасности страны. Но там в основном капли от блох для кошек, туалетные ершики и дуршлаги.

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Перевод госзакупок на закрытые площадки — обычное дело для силовиков. Своих поставщиков и список покупок не раскрывают ФСБ, Минобороны и СВР. Теперь и ФСО просит скрыть от ненужных глаз суть закупок и их итоги, объясняя это «увеличением количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны».

Если следовать этой логике, выходит, что в размещаемых все предыдущие годы закупках могли содержаться сведения, угрожающие безопасности охраняемых ФСО лиц. «Фонтанка» встревожилась и внимательно ознакомилась со всеми 454 контрактами, заключенными ведомством в минувшем году в надежде отыскать дыры в системе обеспечения безопасности Владимира Путина и других важных для страны людей.

Первое, что бросается в глаза, не впечатляет общая сумма закупок. Да. Она из года в год растет, но к прошлому году лишь едва перевалила за очень скромные 1 млрд рублей. Положа руку на сердце, от самой могущественной охранной организации страны мы ожидали большего. Дело в том, что миллиардные закупки идут по линии многочисленных ведомств, а у самого ФСО довольно скромные потребности.

Не стыдно в люди выйти

Крупнейшей закупкой ФСО в 2018 году стали два патрульных катера проекта М11 за 66 млн рублей каждый, которые будет делать «Озерная верфь» в Шлиссельбурге. На сайте завода есть довольно подробная характеристика катеров. В их кормовой части установлен рым, а по правым и левым бортам – 2 кнехта, но как суперсекретная разработка, которую надо скрывать от посторонних глаз, они не выглядят.

После катеров в списке крупнейших закупок начинается совершеннейшая рутина. К примеру, несколько лотов с общим названием «Имущество вещевой службы», за которым скрывается банальная форменная одежда.

Ботинки кожаные с высокими берцами утепленые черного цвета (1 тыс. пар по 1,4 тыс. рублей), такие же, но зимние — 5700 пар по 2,8 тыс. рублей, летние — по 2,6 тыс. рублей, но уже 8700 пар. И там много такого, вплоть до «туфли для военнослужащих женского пола, черного цвета, тип Б» по 2 тыс. рублей 500 пар. Очень скучно и представляет интерес разве что для завхоза и каптера какой-нибудь террористической организации.

Подобных «вещевых» закупок у ФСО много, ведь народу там работает прилично. Сколько именно — тайна, но, судя по последним интервью бывших обитателей Кремля, количество эфэсошников может приближаться к 50 тыс. человек.

Разумеется, их всех надо обуть-одеть, и ничего странного в покупке 1200 шапок-ушанок из каракуля по 6 тыс. рублей за штуку, конечно же, нет. Кстати, для охранников рангом пониже предусмотрено 5624 шапки-ушанки из меховой овчины всего по 970 рублей. Попроще, но все равно тепло и уютно.

Смешались в кучу

На довольствии ФСО стоят не только люди (которые, разумеется, главная ценность в любой организации), но и звери. Ведомство разместило не один заказ на покупку лошадей (выездкового типа) в среднем по 280 – 350 тыс. рублей за особь. Их, конечно, нужно кормить и холить. Отсюда логично вытекает 272 тонны сена по 7 рублей за кило, овес, отруби и — как это заботливо! – морковь для кормления животных. Качество морковки должно быть не ниже первого товарного сорта, однако при этом не дороже 15 рублей за килограмм. Требуется ее довольно много — 74 тонны. Сколько лошадей обитает в конюшнях ФСО — тоже не разглашается, но, судя по объему закупаемых лошадиных вакцин, их где-то 200 – 300 голов. «Фонтанка» надеется, что морковки им хватит.

Заботятся о лошадях конюхи ФСО тоже неплохо, закупая примерно по сотне ножей для прореживания гривы, копытных крюков с щеткой, алюминиевых расчесок для гривы и хвоста, скребниц с ремешками из мягкого пластика и мягких щеток с натуральным ворсом.

Лошади, похоже, не единственные звери, которых содержат охранники Путина. В закупке ветеринарных товаров можно найти — вполне ожидаемо — медикаменты для собак. Каких именно, непонятно, но капли от блох (чуть более 300 комплектов) покупаются для животных в трех весовых категориях: 10 – 20 кг, 20 – 40 кг и 40 – 56 кг, то есть от безобидных спаниелей до очень страшных овчарок.

Но, похоже, собаками и лошадьми животноводческие интересы ФСО не ограничиваются. Точных данных об этом нет, и вряд ли ведомство когда-то раскроет эту тайну, но в разделе с ветеринарными препаратами нашлись и капли от паразитов для кошек (возможно, вот она – сенсация!).

Кошки в ФСО в основном не крупные. Требуется 24 упаковки для животных до 4 кг и всего 4 упаковки для тех, кто тяжелее 4 кг. К сожалению, в этом году эти закупки, видимо, засекретят, и мы не сможем узнать, много ли из них нагуляет жирок больше 4 кг и вообще, как там у них дела. Не нужно ли им помазать лапки ихтиоловой мазью по 100 рублей за тюбик и все ли у них хорошо с печенью, не требуется ли дорогой "Гепатоджект" по 980 рублей.

Изучение ветеринарных закупок ФСО не только приоткрывает завесы тайн, но и загадывает загадки. Например, кому конкретно понадобилась килограммовая упаковка антибактериального "Зинаприма" по 1700 рублей. Потому что вообще-то у него в инструкции написано, что он нужен для телят и сельскохозяйственной птицы. Если наша догадка верна, то стоит внимательнее присмотреться и к закупкам морковки — не требуются ли для охраны первых лиц государства кроме лошадей еще и кролики и не придется ли отсыпать от закупаемых 125 тонн овса пару килограммов каким-нибудь попугайчикам?

Прикладная химия

Отдельной строкой в закупках ФСО идет целая химическая лаборатория: 37 пунктов химических веществ, которые требуются ведомству для каких-то своих, теперь уже, вероятно, секретных целей. Среди них алюмокалиевые квасцы, П-нитроанилин, бромная ртуть, уксуснокислый свинец, метадинитробензол и н-Гесан. Зачем именно это все нужно и не получится ли, если все смешать, какой-нибудь «Новичок» – загадка. Может, и правда это лучше засекретить.

Еще есть закупка сразу 7 тыс. полулитровых флаконов забуферной пептонной воды — питательной среды для непритязательных микроорганизмов. Не менее загадочно выглядит и закупка 125 стальных бочек на 216,5 литра с гофрами на корпусе, несъемным верхом и двумя горловинами по 1700 рублей за штуку. Говоря откровенно, чем дальше такое читаешь, тем больше кажется, что, возможно, нам и не захочется узнать, для чего именно вот это все нужно.

Дом быта

ФСО не было бы ФСО, если бы не заботилось об охраняемых объектах как о самих себе (и даже еще сильнее). Отсюда — многочисленные дачи, дома, усадьбы и угодья, разбросанные по всей стране и не поддающиеся даже примерному подсчету в силу секретности. Но вот что именно там есть и сколько должно стоить, можно предположить, изучая закупки.

Начнем с кухни. Мясорубка Endevor Sigma-40, 20 штук. Кухонный комбайн Bosch MCM 3201B – 15 штук. Недорогая и непритязательная кофемашина DeLonghi EN85 – 19 единиц. Ну и дальше 40 больших кастрюль на 40 литров, 10 консервных ножей, 28 разнокалиберных сковородок, 8 терок, 11 венчиков и 10 дуршлагов. Возможно, это ошибка, но «Фонтанка» нашла закупку соли пищевой, белой, по 6 рублей за кг, — целых 80 тонн. Много это или мало? Хватит ли, чтобы Владимир Путин мог не беспокоиться за свою безопасность? Трудно сказать. Вероятно, достаточно, а больше нам знать и не положено.

Еще есть 15 роботов-пылесосов по 8,2 тыс. рублей за штуку, но это и понятно зачем: нечего лишним людям слоняться по охраняемым объектам, требуя поднять ноги, чтобы протереть пол. Погудел-пошуршал себе, пока никого нет, и тихо под кровать уполз. Но технократы пока только завоевывают позиции в охранном ведомстве, и есть в ФСО, видимо, немало любителей олдскульного стиля. Для них предусмотрено 2 тысячи веников для уборки по 54 рубля за штуку.

Что касается спальни, там все по-простому. Одеяло ведомственное полушерстяное темно-синего цвета, непременно с тремя поперечными полосами черного цвета — 1400 штук всего по 973 рубля. Матрац армейский, размером 190х70х8. Не короткие ли, учитывая габариты бойцов Кремлевского полка? Но раз они всего по 1300 рублей, можно и свернуться калачиком.

В туалете тоже все скромно. Туалетные ершики там вовсе не золотые, а самые простые, по 45 рублей за штуку. Зато сразу 1000 штук. Видимо, дешевые — быстро стираются. Туалетной бумаги хватает: 50 тыс. рулонов. Но приоритеты в ФСО расставляют правильно и не шикуют: бумага совсем дешевая, однослойная, по 7 рублей за рулон. Свернувшемуся в калачик на армейском матрасе под ведомственным одеялом с тремя черными полосками верзиле из Кремлевского полка, видимо, особо ничего шикарного и не надо.

Учите матчасть

Особняком стоит закупка образовательных услуг. Учиться в ФСО любят, причем постоянно расширяют кругозор. Одним — повышение квалификации по программе «Реформирование системы ценообразования». Другим – «Современные подходы в государственном и муниципальном управлении». А кому-то повезло, и досталась программа «Гуру общения». Стоит этот двухдневный курс всего 11,5 тыс. рублей, зато по итогам можно научиться раскрепощаться и снимать психологические барьеры, быстро и просто находить общий язык с любым собеседником и располагать к себе людей, понимая истинные мотивы поступков и действий. Что и говорить, очень важные для хороших охранников навыки.

Но есть и те, кто, возможно, провинился перед начальством, и ему уготована другая стезя: обучение по рабочей профессии «Вальщик леса». Тех, кому пришлось пройти такие курсы в ФСО за прошлый год, нашлось 7 человек.

Тем же, кто не особо там рыпается под одеялом в полосочку, а наоборот, старается честно выполнять свой долг, не доводит начальство до жестких решений и показывает хорошие результаты, могут пригодиться медали «За отличие в военной службе». Их — пока об этом можно говорить открыто — заказано в прошлом году сразу 4,5 тысячи штук. Первой, второй и третьей степеней — кому какая достанется. Еще есть 500 нагрудных знаков «50 лет автобаза на Мосфильмовской», но они, похоже, не такие престижные.

Безопасное будущее

Если говорить серьезно, то непосредственно ФСО действительно закупает по большей части хозяйственные и нужные для службы вещи. Засекречивать их вряд ли есть смысл. На всякий случай — вдруг мы что-то упустили, а наметанный глаз врага все же рассмотрит слабое место в охране Владимира Путина, изучая список закупок, – «Фонтанка» направила в пресс-службу ведомства вопрос, чего именно там опасаются и хотят скрыть. Ответа пока нет.

При этом стоит признать, что кроме прямых закупок снабжение огромной системы ФСО идет и по линии ее многочисленных структурных подразделений. Самое скандально известное — ФГУП «АТЭКС». Через него в 2017 году прошло закупок на 14 млрд рублей, часть из которых стали предметом расследований оппозиционеров и даже уголовных дел, как в истории с ремонтом Кремля и президентских резиденций. В 2018 году закупок было уже всего на 63 млн рублей. Видимо, этот канал снабжения потребностей президентской охраны исчерпал себя.

Есть у ФСО и детские садики, и Автомотоклуб. Зачем их закупки переносить на закрытую площадку — непонятно.

Но есть и более профильные подразделения, к примеру с десяток войсковых частей и баз ФСО. Вот они закупают порой действительно серьезные вещи, о которых шутить уже как-то неудобно. Возможно, именно их нужды в коллиматорных прицелах, быстроразворачиваемых комплексах радиосети, самозарядных карабинах, пулеметах «Печенег» и мобильных робототехнических комплексах «Кобра-1600» действительно можно не особо афишировать.

Иван Черных, «Фонтанка.ру»